Von Mundart bis Muttersprache: Wir suchen Ihre Stimme

Sprache ist Heimat – sie ist nicht nur ein Zuhause, sondern auch ein Ausdruck von Identität und ein Gefühl der Geborgenheit. Wer mit mehreren Sprachen oder Dialekten aufgewachsen ist, kennt das besondere Gefühl, in verschiedenen Welten zu Hause zu sein. Oft sind es Worte oder bestimmte Begriffe aus unserer Kindheit, die uns besonders am Herzen liegen und unser Leben prägen.

Der Landkreis Donau-Ries ist ein Mosaik der sprachlichen Vielfalt: Hier begegnen sich nicht nur die Dialekte Bairisch, Schwäbisch und Fränkisch, sondern auch Menschen aus aller Welt, die ihre Muttersprache und damit einzigartige kulturelle Perspektiven und Nuancen mit in die Region bringen.

Sprache erleben: Videoprojekt sucht Teilnehmer aus der Region

Für ein Videoprojekt suchen die Rieser Nachrichten und die Donauwörther Zeitung genau diese Menschen: Was bedeutet Ihnen eure Muttersprache oder Ihr Dialekt? Gibt es spezielle Wörter oder Begriffe aus Ihrer Familie, die Sie besonders lieben und die nur in Ihrer Sprache existieren? Was vermissen Sie manchmal im Hochdeutschen? Wie erlebt ihr den Wechsel zwischen Dialekt und Hochsprache?

Wenn Sie im Dialekt oder in einer anderen Sprache aufgewachsen sind und Lust haben, Ihre Gedanken und Erfahrungen vor der Kamera zu teilen, dann sind Sie genau die Richtigen für unser Projekt! Wir freuen uns auf spannende Einblicke in Ihre sprachliche Heimat und darauf, die Geschichten zu hören, die unsere Region lebendig machen.

Die Videos werden auf der Webseite der Donauwörther Zeitung und Rieser Nachrichten sowie auf den Social-Media-Kanälen ausgespielt. Wer interessiert ist oder mehr über das Videoprojekt erfahren möchte, kann sich bis zum 8. November unverbindlich per Mail unter mariana.silvalindner@augsburger-allgemeine.de oder veronika.ellecosta@augsburger-allgemeine.de melden.