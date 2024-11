Unbekannter lagert Altreifen unerlaubt ab

In einem Fahrsilo auf einer landwirtschaftlichen Fläche angrenzend an die Adolf-Thomas-Straße in Monheim wurde im Zeitraum von Montag bis Dienstag ein Satz Altreifen ohne Genehmigung des Eigentümers durch eine bislang unbekannte Person abgelagert. Wer sachdienliche Hinweise auf den oder die Täter geben kann, möchte sich bitte mit der Polizeiinspektion Donauwörth unter Telefon 0906/70667-0 in Verbindung setzen. (AZ)

