Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

Illegale Müllentsorgung: Unbekannter wirft vollständige Couch in Fünfstetten weg

Fünfstetten

Umweltfrevel bei Fünfstetten: Unbekannter entsorgt eine komplette Couch in der Natur

Am Turmberg wurde ein blaues Sofa illegal in eine Naturhecke geworfen. Die Polizei Donauwörth sucht nun nach Zeugen. Wer kann Hinweise geben?
    • |
    • |
    • |
    Wer kennt diese Couch und weiß, wem sie gehört? Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.
    Wer kennt diese Couch und weiß, wem sie gehört? Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Foto: Polizei Donauwörth

    Ein bislang Unbekannter hat sich zwischen Samstag, 15 Uhr, und Sonntag, 18 Uhr, auf illegale Weise eines Sofas entledigt. Wie die Polizei Donauwörth mitteilt, warf der Täter die komplette Couch einfach in die Natur. Das blaue Sitzmöbel sowie ein Matratzen-Topper für ein Bett wurden neben einem Feldweg am sogenannten „Turmberg“ bei Fünfstetten, parallel zur Kreisstraße DON 20 in eine Naturhecke geworfen.

    Nach der Verständigung des Landratsamtes durch einen Kommunalbediensteten nahmen Beamte der PI Donauwörth ein Ermittlungsverfahren auf. Aufgrund des recht hohen Wiedererkennungswertes der blauen Couch werden Zeugenhinweise erbeten. Wer etwas zur Herkunft der blauen Couch sagen kann, soll sich bitte unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth wenden. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden