Umweltfrevel bei Fünfstetten: Unbekannter entsorgt eine komplette Couch in der Natur

Ein bislang Unbekannter hat sich zwischen Samstag, 15 Uhr, und Sonntag, 18 Uhr, auf illegale Weise eines Sofas entledigt. Wie die Polizei Donauwörth mitteilt, warf der Täter die komplette Couch einfach in die Natur. Das blaue Sitzmöbel sowie ein Matratzen-Topper für ein Bett wurden neben einem Feldweg am sogenannten „Turmberg“ bei Fünfstetten, parallel zur Kreisstraße DON 20 in eine Naturhecke geworfen.

Nach der Verständigung des Landratsamtes durch einen Kommunalbediensteten nahmen Beamte der PI Donauwörth ein Ermittlungsverfahren auf. Aufgrund des recht hohen Wiedererkennungswertes der blauen Couch werden Zeugenhinweise erbeten. Wer etwas zur Herkunft der blauen Couch sagen kann, soll sich bitte unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth wenden. (AZ)