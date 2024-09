Das neue Feuerwehrhaus in Wemding ist jetzt eingeweiht

Seit ihrer Gründung 1864 hatte die Freiwillige Feuerwehr Wemding ihr Domizil mitten in der Stadt. Erst waren die Gerätschaften in einem Bauwerk in der Langgasse untergebracht, seit 1975 im damals neu erbauten Komplex am Schlosshof. Am Samstag passierte nach 160 Jahren nun etwas Bemerkenswertes: Die Feuerwehr zog um. Sämtliche Mitglieder marschierten samt Vereinsfahnen und begleitet von allen Einsatzfahrzeugen durch das historische Zentrum und über die Bahnhofstraße zum neuen Feuerwehrhaus südlich der Altstadt. Dieses ist - wie bereits berichtet - im Landkreis Donau-Ries aktuell einzigartig. Zum Festakt anlässlich der Einweihung erschien der bayerische Innenminister Joachim Herrmann. Viele Menschen schauten sich am Wochenende das imposante Gebäude an.

Wolfgang Widemann