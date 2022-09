Interview

12:00 Uhr

"In den Menschen steckt mehr Widerstandskraft, als wir ihnen zutrauen"

Dr. Karel Frasch ist Chefarzt der Psychiatrie am BKH in Donauwörth. Er sagt: "Die Pandemie hat die Menschen nicht depressiver gemacht."

Plus Pandemie, Krieg und Energiekrise: Werden immer mehr Menschen depressiv? Und was heißt das überhaupt? Psychiater Dr. Karel Frasch am BKH Donauwörth hat dazu eine klare Meinung.

Von Barbara Wild

Herr Dr. Frasch, was genau ist eine Depression?



Dr. Karel Frasch: Eine Depression ist ein psychischer Ausnahmezustand, der über mindestens zwei Wochen andauert. Symptome sind unter anderem Verlust von Lebensfreude und Interesse. Der Mensch ist niedergestimmt und es fehlt der Antrieb, den Alltag hinzubekommen. Jemand wacht morgens auf und denkt, er schafft nichts mehr und will nicht mehr weiterleben. Er fühlt sich wertlos. Manchmal kommt eine Depression ohne Anlass, manchmal gibt es einen Auslöser. Wichtig ist es, eine körperliche Erkrankung, die für einen solchen Zustand verantwortlich ist, durch eine seriöse medizinische Diagnostik auszuschließen und gegebenenfalls zu behandeln.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen