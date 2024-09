Irischer Investor übernimmt Donauwörther Hausarztpraxis

Dass die hausärztliche Versorgung besonders in ländlichen Regionen gefährdet ist, ist keine Neuigkeit. Einer Mitteilung der Gesundheitsregion Plus Donauries zufolge ist der Landkreis zwar aktuell mit ausreichend Hausärzten versorgt, doch verschiedene Faktoren wie die Altersstruktur der praktizierenden Mediziner lassen erwarten, dass man künftig mit einer Unterversorgung zu rechnen habe. Um diesem Trend entgegenzuwirken, hat sich die Donauwörther Hausarztpraxis Atriumdocs mit einer hausärztlich ausgerichteten Praxisgruppe zusammengeschlossen und ist künftig ein investorengetragenes Medizinisches Versorgungszentrum (iMVZ). Was bewirkt dieser Schritt und was bedeutet das für die Patienten?

