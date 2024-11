Jahresrückblick Rain

Im Rückblick auf ein abgelaufenes Jahr reihen sich erneut schöne Ereignisse, kuriose und auch weniger schöne aneinander. Was die Stadt Rain betrifft, das politische, gesellschaftliche und soziale Leben dort, gibt es eine Reihe von Geschehnissen, die sich bereits 2023 abgezeichnet haben und sich nach 2024 erstreckt haben. Andere wiederum haben sich gänzlich neu ergeben.

Beim Neujahrsempfang galt der Dank „Menschen, die gestalten“. Bürgermeister Karl Rehm hob bürgerschaftliche Engagement lobend hervor und zeichnete als besonderen Motor für eine lebens- und liebeswerte Stadt den Förderverein Gempfinger Pfarrhof in personam Erich Hofgärtner aus.

In Rain wieherte der Amtsschimmel gewaltig, als es dort um die Containerschule der Grundschule ging. Das Ausweichquartier während der Bauarbeiten zum Neubau war längst fertige, es fehlte lediglich formell die Abnahme. Das hatte zur Folge, dass in den Osterferien der Umzug sämtlicher Klassenzimmer stattfand und nach den Osterferien alle Möbel wieder in den abbruchreifen Altbau zurücktransportiert wurden.

Richtig ärgerlich für alle, die Rain in Nord-Süd-Richtung passieren wollen, ist die Sanierung der beiden Bahnübergänge an der Südzucker und in der Niederschönenfelder Straße. Mehrfach wurde der Fertigstellungstermin verschoben. Erst war der eine Bahnübergang wochenlang nicht zu überqueren, jetzt ist der an der Zuckerfabrik seit vielen Wochen schon geschlossen und bleibt es auch mindestens bis zum Jahreswechsel. Die Bahnarbeiter sind von dort zu anderen Baustellen abgezogen worden, ohne ihn fertig zu stellen. Die Deutsche Bahn lässt die Stadt hier im Regen stehen.

Im Juni wurde bekannt, dass es in der katholischen Stadtpfarrei St. Johannes zwei ähnlich gelagerte Vorfälle gegeben hat: Bereits im Januar hatten zwei oder drei Jugendliche vor der Kirche bei der Entsendung der Sternsinger die muslimisch-religiöse Formel „Allahu Akbar“ (Gott ist groß) gerufen, im Juni dann sogar im Gotteshaus während einer Eucharistiefeier. Da diese Worte oft im Zusammenhang mit Attentaten gebraucht wurden, lösten die Vorfälle einige Empörung aus. Die türkisch-islamische Gemeine in Rain distanzierte sich öffentlich davon und betonte das gute interreligiöse Miteinander in Rain und den gegenseitigen Respekt.

Nach wie vor fehlt es an realisierbaren Vorschlägen für einen Jugendtreff, der über die augenblickliche Interimslösung im Keller des Pfarrzentrums hinausgeht. Und da sich für den Jugendrat in der Tillystadt nicht genügend Kandidaten gefunden haben, ist auch dieses „politische“ Gremium nicht mehr existent, das dem Ganzen einen Anschub geben könnte. Der Stadtrat ist gefragt, dieses Thema nicht einschlafen zu lassen. Immer hat es der Jugendpartnerverein, Täger des vorübergehenden Treffs, in seine nächste Amtsperiode geschafft - mit neuer personeller Besetzung und Elan.

Die Firma Egenberger kündigte dem Landratsamt die Schülerbeförderung in Rain und dem Umland auf. Das Busunternehmen macht wirtschaftliche Gründe geltend, es sei nicht mehr möglich die Buslinien mit Gewinn zu betreiben. In kürzester Zeit musste in einem gesonderten Verfahren eine neue Ausschreibung stattfinden. Rechtzeitig zum neuen Schuljahr im September 2024 stand dann fest, wie es weiter geht: nämlich mit der Forma Egenberger.

Das Baugebiet „Mittelfeld“ in Rain kommt nun doch. Im Süden der Stadt, angrenzend an der ursprünglichen Ortsrandbebauung werden weitere rund 17 Bauplätze entstehen - weitere Ausdehnung nicht ausgeschlossen. Neun Jahre lang hatte der Bebauungsplan dazu in der c