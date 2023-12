Gröbl und Griesbach holen den Einzel- und Seriensieg

Beim finalen Wettbewerb der Jedermannserie der LG Donau-Ries in Harburg setzen sich die Favoriten durch. Zuvor müssen die Verantwortlichen schnell umplanen.

Mit der anspruchsvollsten Strecke in Harburg fand die fünfteilige Laufserie der LG Donau-Ries am Sonntag ihren Abschluss. Dabei musste der austragende TSV Harburg am Vortag noch schnell reagieren und die Laufstrecke in einem Teilbereich abändern, da Forstarbeiten im Wald einen Weg unpassierbar beschädigt hatten. Die LG-Vereine und Funktionäre bewiesen hier erneut viel ehrenamtliches Engagement, sie hatten bei der Laufserie in diesem Jahr mehrfach kurzfristig reagieren müssen und sehr viel Zeit in die Organisation der Laufserie gesteckt.

Zumindest überraschte die Läuferinnen und Läufer das Wetter in Harburg nicht, da es wie stets unangenehm nebelig und kalt war. Aber auch das macht die Serie aus und so konnte der Sportreferent der Stadt Harburg, Bernd Spielberger, 237 Teilnehmerinnen und Teilnehmer um Punkt 10 Uhr auf die Hauptstrecke schicken. Kurz darauf starteten 75 Läufer über die Kurzstrecke, gefolgt von 14 Walkern.

Tobias Gröbl feiert seinen 50. Einzelsieg bei der Jedermannserie

Im Zieleinlauf zeigte sich dann ein gewohntes Bild: Mit fast zwei Minuten Vorsprung gewann der Itzinger Tobias Gröbl von der LG Zusam in 32:59 Minuten vor seinem Vereinskameraden Mario Leser (34:21) und Andreas Beck (35:48). Er sicherte sich dadurch nicht nur den Sieg in der Gesamtserie, sondern feierte gleichzeitig seinen 50. Einzelsieg im Rahmen der Jedermannsläufe.

76 Bilder Das Finale der Jedermannserie im nebligen Harburg Foto: Szilvia Izsó

Bei den Frauen lief erneut Theresa Griesbach (LG Warching) in 43:43 Minuten vor Anna Berger (42:27) ebenfalls von der LG Warching und Svenja Bauer (44:25) als Erste ins Ziel. Griesbach wurde somit auch Siegerin der Gesamtserie vor Lea Büsch (TSV Oettingen) und Svenja Bauer (ohne Verein), welcher der Verantwortliche des TSV Harburg, Helmut König, gleich die Mitgliedschaft beim TSV antrug. Bei den Männern reihten sich in der Serienwertung hinter Tobias Gröbl noch Manuel Leinfelder (LG Warching) und Tobias Ulrich (TSV Harburg) ein.

Viktor Bely vom TSV Nördlingen triumphiert auf der Kurzstrecke

Schnellster Läufer auf der Kurzstrecke war – wie auch in den vorangegangenen Läufen – der 13-jährige Viktor Bely vom TSV Nördlingen in 12:50 Minuten, gefolgt von Joel Westphal (TSV Harburg) in 13:10 Minuten, vor David Greiner (TSV Oettingen). Als Vierte der Kurzstrecke und Siegerin der wU12 folgte die erst zehnjährige Schwester von Viktor, Anastasia Bely in 13:24 Minuten vor Roasalie Wagner (Kickboxen Megesheim) und Julia Weiland (TSV Harburg).

Lesen Sie dazu auch

Start des Kurzstreckenlaufes im Nebel. Foto: Claudia Kleinle

Die Siegerehrung des Einzellaufes und der Serie erfolgte dann in einem würdigen Rahmen in der gut vorbereiteten Wörnitzhalle. Dort hatten alle Läufer und Zuschauer ausreichend Zeit, wieder warmzuwerden und sich am Buffet zu stärken. Neben den Ehrungen der Einzelläufer und der Seriensieger in allen Altersklassen, erfolgte auch die Ehrung der langjährigen Teilnehmer. So erhielten Konrad Deiner und Franz Oschwald eine Auszeichnung für die Teilnahme an 150 Läufen, während Renate Hingst für den 200. Lauf geehrt wurde. Gemeinsamer Sport hält jung. Das zeigte sich auch in der Altersklassenwertung, welche bis zu den M75 vorgenommen wurden. Hier gewann die Serie Franz Kelz (LG Warching) vor Hannes Hingst (TSV Harburg).

Das Bild zeigt die Siegerehrung des Hauptlaufes mit (von links) den Seriensiegern Christoph Abel (6. Platz), Matthias Ritzka (4. Platz), Tobias Ullrich (3. Platz), Manuel Leinfelder (2.Platz), Svenja Bauer (3. Platz), Theresa Griesbach (1. Platz), Tobias Gröbl (1. Platz), Joachim Lang (5. Platz), 2. Vorstand Martin Gnad und Hauptorganisator Günter Dietrich. Foto: Claudia Kleinle

Wetterkapriolen und kurzfristige Änderungen

Die Vereinswertung sicherte sich nach 2020 wieder der TSV Nördlingen, vor dem VSC Donauwörth und TSV Wemding. Insgesamt zeigten sich die Verantwortlichen der LG Donau-Ries - gerade vor dem Hintergrund der kurzfristigen Änderungen durch Baustellen und Wetterkapriolen - sehr zufrieden.

Die Ergebnisse für den Harburger Lauf und die Gesamtserie sind wie immer unter der Homepage der LG Donau-Ries abrufbar.