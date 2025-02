Karten für Starkbierfest in Auchsesheim erhältlich

Die Engagierten Bürger Donauwörth (EBD) laden auch in diesem Jahr zu ihrem Starkbierfest ein, das am 14. und 15. März im Gasthaus Hoser in Auchsesheim stattfindet. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.

Im vergangenen Jahr stand das Fest unter dem Motto "Möge das Starkbier mit euch sein!" und lockte mit einem Hauch von „Star Wars“ viele Gäste an. Ob und unter welchem Motto das Starkbierfest heuer steht, ist derzeit noch ein gut gehütetes Geheimnis innerhalb der EBD. Doch eines ist den Organisatoren zufolge sicher: Die Gäste dürfen sich auf ein unterhaltsames und geselliges Ereignis freuen.

Starkbierfest in Auchsesheim: Tickets ab heute erhältlich

Besonders gespannt dürfe man auf den Auftritt von Jürgen Lechner sein. Der in der Region bekannte Amateur-Schauspieler betrat im vorigen Jahr erstmals als Fastenprediger die Bühne. „Das kam sehr gut an, deswegen haben wir uns dieses Jahr erneut für Lechner entschieden“, verrät Mit-Organisator Hubert Gerstmeier.

Für alle Interessierten heißt es nun schnell sein, denn ab sofort können Tickets telefonisch unter der Nummer 0906/97759260 geordert werden. (silvali)