Ein Spaziergang wird zur Geschichte - Johann Enderle veröffentlicht seine erste Erzählung

Die erste Erzählung von Johann Enderle ist erschienen. Sein neu veröffentlichtes Büchlein „Die Welt der jungen Hexe Funkeldei“, handelt von den Erlebnissen der Titelheldin, die von ihrer Oberhexe Walburga Sofia den Auftrag erhält, den Menschen in Rehau zu helfen. Leider verirrt sich die Junghexe dabei in das falsche Rehau - sollte doch die oberfränkische Stadt ihr Ziel sein und nicht das Dorf bei Monheim. Funkeldei erlebt dort viele spannende Abenteuer, begegnet spukenden Fröschen, einer bösen Schildkröte und vielen weiteren bedrohlichen Wesen, vor denen sie die Menschen beschützen muss. Doch die Hexenregel Nummer eins dabei lautet: Kein Mensch darf erfahren, dass du eine Hexe bist!

Nach seinen ersten beiden erschienen Romanen „Durch den Steppensand des Lebens“ im Jahr 2016 und „Verdammt im Land der Partisanen“ im Dezember 2019, folgt im August 2025 die Veröffentlichung von Enderles erster Erzählung. Auf knapp 50 Seiten wird lesefreundlich die Welt der jungen Hexe Funkeldei beschrieben. Das Büchlein richtet sich an Leser ab sechs Jahren.

Inspiration auf dem Steinbuck

Die Idee für die Geschichte kommt von seiner Frau Margit. Bei einem gemeinsamen Spaziergang auf dem Steinbuck bei Rehau erkennt sie in den Gesteinen verschiedene Tierformen. So entsteht aus dem Bummel der Gedanke einer fantasievollen Geschichte. Diese Beobachtungen greift Enderle in seinem Werk über die zauberhafte Hexe Funkeldei auf.

Literatur zum Anfassen

Gerade der Bezug zu der realen Umgebung macht die Erzählung so besonders. „Das Spannende ist, dass die Leser den Schauplatz unmittelbar erleben können“, erklärt Enderle. Das Naturdenkmal bei Rehau besteht aus eingelagerten Dolomitblöcken und Weißjurascholle, die aus riffbildenden Kalkschwämmen aufgebaut ist. Das Mitglied des Autorenclubs Donau-Ries empfiehlt den Lesern die Gesteine zu besuchen, insbesondere das Hexenstüble, den Kaiserstuhl, sowie den Katzenkopf, um fantasievoll in die Welt der jungen Hexe Funkeldei einzutauchen. Wer die Landschaft rund um den Steinbuck erkundet, kann die außergewöhnlichen Figuren mit etwas Fantasie selbst entdecken. Spaziergang und Lektüre gehen so Hand in Hand.

Wie es weiter geht

Nach dem einjährigen Schreibprozess, ist das neu erschienene Büchlein nun für 7,80 Euro im Handel zu erwerben. Eine erste Lesung ist in Rehau geplant. Ob es eine Fortsetzung der Geschichte geben wird, lässt der Autor offen. Sicher ist jedoch: Mit seiner Erzählung hat Johann Enderle einen regionalen Ort auf fantasievolle Weise zum Leben erweckt.