TSV Harburg: Die Jüngsten feiern die Meisterschaft

Im letzten Punktspiel der Saison gelang den Damen I in der Südliga 1 gegen den TSV Offingen der wichtige 6:3-Sieg zum Klassenerhalt. Die erste Runde ging mit 2:1 an die Harburgerinnen. Jennifer Rühl und Sina Bußer gewannen, während Tina Dollmann verlor. Durch weitere Einzelsiege von Kim Bußer, Nina Röthinger und Sonja Lechner war der Gesamtsieg bereits gesichert. Das Zweierdoppel mit Kim Bußer/Sarah Dollmann und das dritte Doppel mit Rühl/Lechner verlor. Nach fünf Matchbällen konnte lediglich das Einserdoppel mit Röthinger/ Sina Bußer im Match-Tiebreak mit 6:3, 3:6, 14:12 punkten.

Damen 40, Landesliga 2 TSV Neusäß – TSV Harburg 3:6. Susanne Schreiber verlor gegen ihre überlegt spielende Gegnerin in zwei Sätzen. Das Match von Sonja Heidinger ging kampflos an Harburg, da die Neusäßerin verletzungsbedingt nicht antreten konnte. Carolin Aiglstorfer spielte im Match-Tiebreak geduldig und gewann mit 10:7. Tanja Falch musste den Match-Tiebreak mit 3:10 der Gegnerin überlassen. Karin Dollmann verlor klar in zwei Sätzen, während Christine Kanz klar gewann. Die Doppelaufstellung ging voll auf, denn alle drei Doppel konnten gewonnen werden. Aktuell stehen die Damen 40 auf dem ersten Tabellenplatz. Ob dies so bleibt, entscheidet sich am Samstag beim Nachholspiel zwischen dem TC Kissing und dem TC Peiting. Schon jetzt ist es die erfolgreichste Saison seit dem Bestehen der Damen 40 des TSV Harburg.

Damen 50, Landesliga 2 TSV Harburg – SV Amendingen 0:6. Eine herbe Niederlage setzte es im letzten Saisonspiel gegen den Tabellenzweiten. Mit keinem Satzgewinn standen Renate Hingst, Andrea Röthinger, Annette Laurer und Gabriele Mugrauer in den Einzeln auf verlorenem Posten. Auch die Doppel gingen beide an die Gäste. Trotz dieser Niederlage wurde das Saisonziel Klassenerhalt geschafft.

Herren 50, Landesliga 2 TSV Harburg – TC Weiler 2:7. Auch am letzten Spieltag war den Harburgern kein Erfolgserlebnis gegönnt. Den einzigen Einzelerfolg holte sich Dieter Bußer mit 6:4, 6:1. Das einzige Doppel gewannen Christoph Käferlein/Klaus Bußer 6:3, 6:4. Armin Both/Armin Seefried mussten sich nach drei nicht verwerteten Matchbällen mit 6:3, 5:7, 9:11 geschlagen geben. Die Herren 50 verabschieden sich damit aus der Landesliga 2 und werden im kommenden Jahr in der Kategorie Herren 55 wieder voller Elan neu angreifen.

Herren, Südliga 4 TSV Wolferstadt – TSV Harburg 2:7. Durch Siege von Danny Rätz, Andreas Steger, Christian Sauer, Marco Christ, Christian Hasch und der knappen Niederlage von Leon Leimer im Match-Tiebreak war das Spiel bereits nach den Einzeln gewonnen. Zwei Doppel gingen klar an Harburg. Die Herren belegen in der Abschlusstabelle mit 10:2 den zweiten Tabellenplatz.

Damen II, Südliga 5 TSV Buttenwiesen II – TSV Harburg 2:4. Sabrina Haid, Anna-Lenn Falch und Silke Gerstenhöfer gewannen, während Franziska Klein verlor. Mit dem klaren Doppelsieg von S. Haid/S. Gerstenhöfer machten die Damen den Sieg im letzten Spiel der Saison perfekt. Das bedeutet in der Tabelle den 5. Platz mit 4:8 Punkten.

Jugend

Midcourt, Südliga 2 TC Nördlingen - TSV Harburg 5:1. Im letzten Punktspiel der Saison musste Harburgs Midcourt-Team die Überlegenheit der Gastgeber anerkennen. In der Einzelrunde konnten sich Emilia Vollert, Laura Förg, Jonathan Schmidt und Daria Staniok nicht gegen ihre Gegner durchsetzen. Im Doppel erkämpften schließlich Emilia Vollert und Daria Staniok durch ihren Sieg im Match-Tiebreak den Ehrenpunkt. In der Tabelle wird mit 2:8-Punkten der vorletzte Tabellenplatz belegt.

Bambini 12, Südliga 5 TSV Harburg I - SpVgg Deiningen 6:0. Auch gegen den Tabellenzweiten gewann Harburgs Bambini-1-Mannschaft klar mit 6:0. In den interessanten und teils umkämpften Matches leisteten die Gäste durchaus Gegenwehr. Trotzdem entschieden Benedikt Eska, Lotta Mühleidner, Luisa Vollert und Emilie Rieß abermals alle Einzel- und Doppelmatches für sich und sicherten sich verdient den 1. Tabellenplatz und somit den Meistertitel der Saison 2024.

Bambini 12, Südliga 5 TC Wemding II - TSV Harburg II 3:3. Mit einem gerechten Unentschieden ging die Saison zu Ende. Während sich Constantin Stadler, Maximilian Lenz und Julius Jungwirth ihren stark spielenden Gegnern geschlagen geben mussten, konnten Emilia Vollert und Laura Förg durch ihre Siege im Einzel und Doppel die drei Punkte für die Burgstädter sichern. Mit 5:9-Punkten steht der 6. Tabellenplatz zu Buche.

Mädchen, U 15 Südliga 3 SV Donaumünster - TSV Harburg 5:1. Gegen den starken Tabellenführer konnte nur Theresa Röthinger ihr Einzel gewinnen. Sophia Christophel, Lara Schmidt, Evelin Körner und Mia Enßlin konnten ihren souverän agierenden Kontrahentinnen kein Paroli bieten. Die Saison beenden die Mädchen mit 2:10 Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz. (AZ)