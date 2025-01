Erst keine Rettung möglich: Jugendliche bleiben in Bahnhof- Aufzug stecken

Mehrere Personen sind am Samstag in einem Aufzug am Donauwörther Bahnhof stecken geblieben. Gegen 18 Uhr wollten die vier Reisenden das Gleich wechseln und nutzten einen der Fahrstühle. Dieser blieb aber während der Fahrt vom Bahnsteig zum Untergeschoss aufgrund einer technischen Störung plötzlich stehen.

Die alarmierte Feuerwehr versuchte den Aufzug zu bewegen. Da aufgrund der Störung die manuelle Aufzugsteuerung ebenfalls nicht funktionierte, war dies zunächst schwierig. Nach über einer Stunde konnten die vier Jugendlichen durch Feuerwehreinsatzkräfte dann aber doch aus ihrer misslichen Lage befreit werden. Sie blieben unverletzt. (AZ)