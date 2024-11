Jugendliche zünden Böller am Donauwörther Bahnhof

Mehrere Jugendliche haben am Freitag für einen Polizeieinsatz gesorgt, nachdem sie mehrere Böller am Donauwörther Bahnhof gezündet haben.. Gegen 15 Uhr ging bei der Polizei in Donauwörth die Mitteilung ein, dass am Bahnhof mehrere Jugendliche Böller zünden würden. Bei Eintreffen der Streife konnten mehrere 17-Jährige angetroffen werden. Bei zwei Beteiligten konnten Böller gefunden werden, die von den Polizeibeamten sichergestellt wurden. Beide erwartet nun eine Anzeige nach dem Sprengstoffgesetz. (AZ)

