Polizei erwischt 15-Jährigen auf frisiertem Motorroller

Die Polizei hat am Donnerstagabend im Donauwörther Stadtteil Berg einen Jugendlichen erwischt, der mit einem frisierten Motorroller unterwegs war. Das hat unter anderem eine Strafanzeige zur Folge.

Einer Streifenbesatzung fiel der 15-Jährige in der Kreuthstraße auf, weil er mit seinem Zweirad, an dem sich ein Versicherungskennzeichen befand, sichtbar zu schnell war. Erlaubt sind mit einem solchen Gefährt maximal 45 Stundenkilometer. Der Fahrer gab an, der Roller laufe 65 km/h. Zudem war der Vorderreifen komplett „glatt“, also hatte kein Profil mehr. Die Beamten stellten den Roller sicher und veranlassten eine Geschwindigkeitsüberprüfung, welche die Verkehrspolizei vornimmt.

Der 15-Jährige erhält eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz. (AZ)