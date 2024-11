Einladung zur Jugendversammlung: Junge Menschen sollen mehr politische Mitbestimmung erhalten

Donauwörther Oberbürgermeister Jürgen Sorré möchte „der Jugend in Donauwörth eine Stimme verleihen, zuhören und wo nötig Lösungen finden.“ Deshalb lädt er Jugendliche ab 13 Jahren aus der Stadt und den Stadtteilen zur Versammlung am Freitag, 29. November ein. Bei der Veranstaltung will Sorré, ab 18:00 Uhr im Jugendzentrum in der Zirgesheimer Straße, aktuelle Entwicklungen präsentieren, die vor allem für Jugendliche interessant sind und den neuen Jugendrat vorstellen. Dieser soll am kommenden Montag, 25. November vom Donauwörther Stadtrat offiziell ins Leben gerufen werden.

Bei der Jugendversammlung wird es die Möglichkeit geben, eigene Fragen zu stellen. Interessierte können ihre Frage auch vorab über Instagram und Facebook (@donauwoerth.de) oder als E-Mail (buergerversammlung@donauwoerth.de) an die Stadt schicken. Im Anschluss an den offiziellen Teil gibt es bei einem kleinen, alkoholfreien Absacker die Möglichkeit, in lockerer Atmosphäre mit dem Oberbürgermeister ins Gespräch zu kommen. (AZ)