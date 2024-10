Debüt mit Tiefgang: Aurélien Marchadier aus Donauwörth veröffentlicht erstes Buch

„Nah am Menschen. Persönlich. Abenteuerlich.“ So beschreibt Jungautor Aurélien Marchadier aus Donauwörth sein literarisches Debüt. Mit nur 27 Jahren hat er geschafft, wovon viele träumen: Im September veröffentlichte er sein erstes Buch – und erfüllte sich damit einen langersehnten Traum. Durch die Linse realer Erlebnisse erzählt sein Werk "Die Fahrradklinik" in 60 Seiten bewegende Geschichten aus dem Sudan. Es sind Erzählungen von Überlebenskampf und Bürgerkrieg, die dennoch Platz für Hoffnung, Mutterliebe und die unbändige Lust am Leben lassen. Doch „Die Fahrradklinik“ ist weit mehr als eine literarische Leistung – es ist in vielerlei Hinsicht ein tief persönliches Werk.

Mariana Silva Lindner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sudan Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Donauwörth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis