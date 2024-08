Junger Autofahrer übersieht anderes Auto und verursacht Unfall

Ein Unfall hat sich am frühen Dienstagabend gegen 17.10 Uhr in Bäumenheim ereignet. Ein 21-jähriger Autofahrer war laut Polizei auf der Neuen Straße unterwegs und übersah an der Kreuzung zum Mittelsteig ein von rechts kommendes, vorfahrtsberechtigtes Auto, bei dem ein 78-Jähriger am Steuer saß. Im Kreuzungsbereich prallten die beiden Fahrzeuge zusammen. Der Unfallverursacher erlitt mehrere Prellungen und wurde zur weiteren Behandlung in die Donau-Ries-Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.(AZ)

