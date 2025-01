Autofahrerin prallt an Baum - der Wagen fängt Feuer

Glück im Unglück hatte eine 20-jährige Autofahrerin, die am Samstag einen schweren Unfall auf der B2 hatte. Wie die Polizei Rain mitteilt, war die junge Frau mit ihrem BMW gegen 20.30 Uhr von Augsburg kommend in Fahrtrichtung Donauwörth unterwegs, als sie kurz vor der Ausfahrt Mertingen aus unbekannter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Sie geriet ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum am Straßenrand. Durch die Wucht des Anstoßes wurde die 20-Jährige leicht verletzt. Das Auto fing Feuer und erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden. Die B2 war aufgrund der Bergungs- und Löscharbeiten für etwa eine Stunde in nördlicher Fahrtrichtung gesperrt. (AZ)

