Ein 13-jähriges Mädchen und ein zwölf Jahre alter Bub wurden am frühen Nachmittag des Freitag in einem Supermarkt in Wemding auf frischer Tat als Ladendiebe ertappt. Sie wollten gerade Lebensmittel stehlen. Die Polizei wurde alarmiert, die die beiden strafunmündigen Kinder anschließend ihren hinzugerufenen Eltern übergeben. (AZ)

