Junge Leute trotz Hausverbots in Einkaufszentrum: Anzeigen

Vier junge Leute haben sich in Donauwörth Strafanzeigen eingehandelt, weil sie sich am Samstag verbotenerweise in einer Einkaufspassage aufhielten. Ein privater Sicherheitsdienst erkannte um 11.15 Uhr das Quartett in dem Geschäftszentrum. Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen hatten aufgrund vorheriger Straftaten ein Hausverbot für das gesamte Arenal.

Der Sicherheitsdienst rief die Polizei. Die begleitete die besagten Personen vom Grundstück und nahmen erneut Anzeigen wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs auf. Zudem verständigten die Beamten die Erziehungsberechtigten der Minderjährigen, die beteiligt waren. (AZ)