Die Polizei hat in den frühen Morgenstunden an Allerheiligen in Asbach-Bäumenheim einen angetrunkenen Autofahrer erwischt. Der 21-Jährige fiel bei eine Verkehrskontrolle auf, weil er deutlich nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,6 Promille. Ein Bußgeld, ein einmonatiges Fahrverbot und Punkte in Flensburg sind wohl die Konsequenzen. (AZ)

