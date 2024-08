18-Jähriger verursacht Unfall mit Cabrio in Donauwörth

Ein 18-Jähriger hat am Montag um 23.05 Uhr in Donauwörth die Kontrolle über sein Auto verloren und hat einen Unfall gebaut. Wie die Polizei mitteilt, war der Fahrer des Cabrios am Weidenweg zu schnell unterwegs. An der Umkehr verlor der junge Mann auf Höhe der Hausnummer 4 die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Schuld daran nach seinen Angaben eine Bodenwelle. Der Pkw schleuderte nach links und streifte am Bordstein entlang, wodurch der Wagen eine Reifenspur von über 20 Metern hinterließ. Durch den Aufprall wurde das Cabrio unter anderem an der Front, am Unterboden und an der rechten Seite beschädigt. Da der Wagen nicht mehr fahrbereit war, musste es abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf circa 8500 Euro. (AZ)