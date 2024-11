25.000 Euro Schaden: Junger Mann verursacht schweren Unfall

Ein Autofahrer hat am Dienstagabend einen Unfall mit einem immensen Schaden verursacht. Der 22-Jährige bog um 19.28 Uhr, von der Kreisstraße 28 bei Nordheim auf die Südspange der B16 ein. Dabei übersah er laut Polizei den Wagen einer 37-Jährigen, die in Richtung Donauwörth unterwegs war und Vorfahrt hatte. Die Frau konnte trotz einer Vollbremsung den Zusammenprall nicht mehr verhindern.

Sie wurde leicht verletzt und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. An beiden Pkw entstand ein Gesamtschaden von rund 25.000 Euro. Die Beamten zeigten den 22-Jährigen wegen des Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung aufgrund der Missachtung der Vorfahrt an. (AZ)