Kaibach in Donauwörth wird doch nicht freigelegt

Viele Donauwörther hatten sich darauf gefreut. Der Kaibach, der zwischen Promenade und Wörnitz in einem unterirdischen Schacht seinen eingezwängten Lauf nehmen muss, sollte zumindest ein Stück weit aus seinem Korsett befreit werden. Die Kaibachfreilegung wurde den Stadträten zuletzt über eine ansprechende Grafik schmackhaft gemacht, als plätschernde Oase im satten Bunt der Blumen drumherum. Jetzt kommt es allerdings anders als gedacht.

Die Kaibachmündung wirkt heute armselig. Bei normalen Witterungen plätschert er als zwangsbegradigtes Rinnsal aus einem Schacht unweit der Friedensbrücke in die Wörnitz. Bei Hochwasser schießt der Kaibach dagegen als dicker Strahl in den größeren Fluss, der wiederum ein paar Meter weiter in die Donau mündet. Hier, zwischen Friedensbrücke und dem geräumten Gelände, auf dem jetzt das neue Radiologicum gebaut wird, soll eine grüne Klammer zwischen Donauspitz und Altstadt/ Promenade entstehen, eine Art begrünte Fuge. Dort sollen nicht nur die Gäste der Landesgartenschau 2028 erkennen, dass grüne Lungen in eng bebauten Gebieten geschaffen werden können - es soll ein Ort der Erholung für die Donauwörther werden.

Untersuchung zum Kaibach zeigt: Eine Schlucht würde entstehen

Doch es muss umgeplant werden. Patrick Wörle, Geschäftsführer der Landesgartenschau, stellte am Montagabend im städtischen Bauausschuss das Ergebnis einer Untersuchung zur Kaibachfreilegung vor. Dieses sagt klar: Der Bach liegt enorm tief - es müssten Mauern von bis zu sechs Metern an den Seiten errichtet werden. Das Resultat wäre eine nicht ungefährliche Schlucht statt eines sich natürlich mäandernden Bächleins nebst grünen Blumen- und Liegewiesen. Will heißen: Es ist wohl kaum möglich, den Kaibach aus dem unterirdischen Schacht zu befreien. Stattdessen soll oberirdisch satt begrünt und die Kaibachmündung auf den letzten Metern vor der Wörnitz aufgeweitet werden, was laut Wörle auch hydrologisch vor Vorteil wäre.

Ein weiteres Problem für eine Freilegung ist die zu bauende Geh- und Radwegbrücke zwischen Donauspitz und Kaibachmündung. Die Engstelle am Altstadtufer neben dem neuen Radiologicum würde noch schmaler werden, es würde den Schluchtcharakter im Falle einer Freilegung ferner noch verschärfen. Planer Daniel Lindemann vom Architekturbüro GDLA erklärte, dass ein naturnahes Erleben im Bereich der Kaibachmündung trotzdem möglich sei: „Hohe Mauerwerke mit bis zu 6,5 Metern Höhe - nein, es geht besser für die Menschen.“ Stattdessen sollen Sitzstufen im Grünen und Sträucher für Atmosphäre an dem bis dato eher tristen Ort sorgen.

Sorré: Auch ohne die neue Brücke wäre Kaibach-Freilegung fraglich

Oberbürgermeister Jürgen Sorré betonte indessen: „Auch ohne die neue Brücke wäre eine Freilegung ziemlich fraglich, beziehungsweise herausfordernd.“ Der offene Kaibach existiere bereits in der Promenade - hier sind neue Zugänge zum Wasser angedacht.

Kritisch sah die neuen Pläne dagegen Birgit Rößle (CSU). Sie mahnte die Hochwasserproblematik an, welche durch das Belassen des Kanals am Kaibach nicht entschärft würde: „Der Kaibachkanal ist ein enges Nadelöhr durch die Verrohrung des Bachs.“ LGS-Geschäftsführer Wörle entgegnete, dass fachlicherseits „alles vermessen“ wurde am Kaibach und eine Offenlegung des Gewässers „die Situation mit dem Wasser in der Promenade nicht ändern würde“. Es müsse „pragmatisch gehandelt werden“, unterstrich derweil Manfred Hofer (EBD), und das bedeute eben, den unterirdischen Kanal zu belassen, „wenn es denn nicht anders geht“. Auch in Riedlingen gebe es mit dem unterirdisch verlaufenden Mühlbach kein Zurück in alte Zeiten, als der Bach sich noch durch das Dorf schlängelte.

Icon vergrößern Durch diesen Schacht fließt der Kaibach. Das bislang recht unschöne Areal soll im Zuge der Landesgartenschau aufgewertet werden. Foto: Thomas Hilgendorf Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Durch diesen Schacht fließt der Kaibach. Das bislang recht unschöne Areal soll im Zuge der Landesgartenschau aufgewertet werden. Foto: Thomas Hilgendorf

Walter Surek (PWG-FW-BfD) sagte, der Auslauf, die Mündung in den Kaibach müsse ansprechend gestaltet sein. Hydrologisch sei dort ein „breites Maul“ - also eine breite Mündung - sinnvoll. Ein Steg für Fußgänger über die Mündung soll zudem die Lücke zwischen der Donaupromenade und dem Weg entlang der Wörnitz zur Altstadtinsel Ried schließen. Albert Riedelsheimer (Grüne) meinte, es sei wichtiger, dass „oben mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer“ entstehe als dass der Bach auf der begrenzten Länge offen fließe. Zudem könne der Kaibach in erster Linie dort, wo er offen fließt, nämlich in der Promenade, aufgewertet werden. OB Sorré warf vor der Abstimmung die Frage auf, ob man lieber „eine sechs Meter hohe Mauer möchte oder viel Grün“. Wichtig seien an Ort und Stelle eine künftig „deutliche Verbesserung der Rad- und Gehwege mit der neuen Brücke“ als auch eine gesteigerte Aufenthaltsqualität in der neu zu begrünenden Fuge oberhalb des Kaibachschachts.

Letzten Endes sprach sich der Ausschuss gegen die Stimme von Birgit Rößle dafür aus, den Kaibachkanal unterirdisch zu belassen.