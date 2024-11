Benediktion des Stamser Abtes Cyrill Greiter

Vor Kurzem fand in der Basilika des Klosters Stams die Benediktion von Cyrill Greiter zum 45. Abt des Zisterzienserstiftes statt. Der Festgottesdienst wurde vom Innsbrucker Diözesanbischof Hermann Glettler geleitet. Die eigentliche Zeremonie, die vom Generalabt der Zisterzienser, Mauro Giuseppe Lepori durchgeführt wurde, umfasste die traditionelle Übergabe der Ordensregel sowie der äbtlichen Insignien zu denen Abtstab, Ring und Mitra gehören. Die geladenen Gäste, die aus hochrangigen kirchlichen und weltlichen Würdenträgern bestanden, spiegelten nicht nur die Bedeutung der Benediktion, sondern auch des Stiftes Stams wider. Abt Cyrill betonte in seiner Ansprache die Wichtigkeit von Gemeinschaft und Spiritualität in herausfordernden Zeiten und dankte seinen Mitbrüdern für das entgegengebrachte Vertrauen. Außerdem bedankte er sich bei all seinen bisherigen Wegbegleitern mit sehr persönlichen Worten für deren Unterstützung. Nach dem Festgottesdienst fand vor dem Stift ein landesüblicher Empfang statt, der der Veranstaltung einen besonders würdigen Rahmen verlieh. Anschließend hatten die Gäste die Möglichkeit, Abt Cyrill persönliche Glückwünsche zu überbringen und sich auszutauschen. Aus der Marktgemeinde Kaisheim waren 3. Bürgermeister Manfred Blaschek, Franz Oppel als Familiaris des Stiftes Stams und Pater Andreas persönlich eingeladen. Bei der Begegnung mit Abt Cyrill gaben sie ihm ebenfalls gute Wünsche mit auf den Weg und Bürgermeister Blaschek sprach eine Einladung für einen ersten offiziellen Besuch in Kaisheim aus. Am Sonntag, 17.11.2024 wurde der Amtsvorgänger Abt Emeritus German Erd in seiner neuen Pfarrei in Untermais-Meran mit einem feierlichen Gottesdienst willkommen geheißen.

