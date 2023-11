Kaisheim/Donauwörth/Augsburg

06:00 Uhr

Drogenschmuggel bringt Häftling wieder ins Gefängnis

Plus Gefangener der JVA Kaisheim versteckt in seinem Körper eine ordentliche Menge Rauschgift. Der Mann fliegt auf und steht jetzt vor Gericht.

Wenn es um den Schmuggel von Rauschgift in ein Gefängnis geht, kennt die Fantasie mancher Häftlinge und ihrer Kontaktpersonen kaum Grenzen. Im Oktober 2022 versuchte ein 42-Jähriger, der in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Kaisheim einsaß, nach einem Freigang gleich eine ganze Ladung an Drogen in den Haftbereich zu schaffen. Der Mann flog auf und bekam jetzt eine weitere Haftstrafe.

Der Anklage der Staatsanwaltschaft zufolge besorgte sich der Mann bei einem Tagesausgang im Bereich des Bahnhofs in Donauwörth 49 Tabletten Subutex. Dieses gilt als verschreibungspflichtiges Betäubungsmittel. Außerdem erwarb der Gefangene neun Gramm Kokain. Um die Drogen unbemerkt durch die Kontrollen zu bringen, verpackte er sie in eine Plombe und führte sich diese in den After ein.

