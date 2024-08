In diesem Jahr wurde zum ersten Mail einen Graffiti-Workshop beim Ferienprogramm in Kaisheim angeboten. Hierfür konnte der gebürtigen Donauwörther Graffitikünstler Michael Gierak alias Wesk gewonnen werden. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde, in der sich die Teilnehmer besser kennenlernen konnten und Michael seine Anfänge als Sprayer und die Entstehung der Graffiti-Bewegung generell erläuterte, ging es daran, ein Motiv zu finden, welches am Ende des Workshops eine Wand im Pausenhof schmücken sollte. Nachdem die ersten Skizzen noch auf Papier angefertigt wurden, trauten sich schon bald die ersten Mutigen mit der Spraydose an die Wand. So konnte nach und nach jeder seine Ideen mit einbringen. Michael Gierack stand den Jugendlichen dabei ständig zur Seite und unterstützte sie bei ihren Sprayversuchen. Im Lauf des Tages entstand so ein durchaus sehenswertes Graffiti, auf das alle Teilnehmenden zu Recht stolz sein können. Unser Dank geht an die Verantwortlichen der Sparkasse Donauwörth sowie der Raiffeisen-Volksbank Donauwörth, die es mit einem großzügigen Sponsoring möglich gemacht haben, dass wir diesen tollen Workshop für die Kinder und Jugendlichen anbieten konnten.

