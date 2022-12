Kaisheim

vor 16 Min.

Sexualdelikt steht im Raum: Polizei nimmt JVA-Bedienstete im Gefängnis fest

Plus Die Polizei führt eine Vollzugsbeamtin des Gefängnisses in Kaisheim in Handschellen ab. Offenbar wird der Frau ein Sexualdelikt in der Anstalt vorgeworfen.

Von Wolfgang Widemann

Eine Bedienstete der Justizvollzugsanstalt (JVA) Kaisheim steht unter dem Verdacht, während der Arbeit eine Straftat begangen zu haben. Offenbar geht es um ein Sexualdelikt. In der vorigen Woche nahm die Polizei die Frau im Gefängnis fest.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

