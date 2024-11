Neuer Wanderweg um das Heidebrünnl

Im Rahmen des 20-jährigen Weihejubiläums des Heidebrünnl wurde der Ernst Seifert Rundweg als neue Route seiner Bestimmung übergeben. Viele Mitglieder des Freundeskreis Heidebrünnl machten sich auf die 5,8 km lange Wanderung. Der Wanderweg ist dem Erbauer und Stifter des Heidebrünnls gewidmet und führt an wichtigen Stationen in seiner neuen Heimat vorbei. Der Weg ist mit einer eigenen Wegmarke ausgeschildert und verläuft zuerst auf der Strecke des bisherigen Heidebrünnl-Rundwegs. Auf der Karab Ebene trifft er kurz auf den Jakobsweg nach Kaisheim, bevor die Route nach Gunzenheim abbiegt. Beim Schützenheim verläuft die Wegstrecke in östlicher Richtung zurück zum Heidebrünnl. Gegenüber vom Schützenheim steht das Wohnhaus der Familie Seifert. Diese fand nach der Vertreibung aus dem Altvatergebirge eine erste Unterkunft in Brünnsee und siedelte kurze Zeit später nach Gunzenheim über. Dort errichteten sie für Ihre Familie ein Wohnhaus. Im Nebengrundstück baute Ernst Seifert seine Schreinerei auf. Heute steht auf dem früheren Firmengelände das Schützenheim der Tell Schützen. Dahinter befindet sich ein Kinderspielplatz, der bei einer Wanderung mit Kindern eine schöne Abwechslung bietet. Zum Abschluss der Wanderung freute sich die Gruppe im Schützenhaus über Kaffee und Kuchen. Hier wurde daran erinnert, dass Ernst Seifert der erste Schützenmeister des 1957 gegründeten Gunzenheimer Schützenvereins war. Auf der Wanderung kann über stille Waldwege und schöne Aussichten die Schwäbische Juralandschaft um das Heidebrünnl entdeckt werden. (AZ)

Wanderweg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Weihejubiläum Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Jakobsweg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis