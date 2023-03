Kaisheim

vor 14 Min.

„Normal ist das nicht!“ – Martin Zingsheim begeistert das Publikum im Kaisheimer Thaddäus

Plus In einer Welt, die wir als „normal“ betrachten, zeigte Kabarettist Martin Zingsheim im Kaisheimer Thaddäus mit Charme und Witz die menschlichen Abnormitäten.

Von Ilona Schmid

Morgens aufstehen, Kaffee zum Frühstück, mit dem Auto an die Arbeit: Für viele Menschen sieht so der gewöhnliche Alltag aus. Aber was heißt schon „gewöhnlich“? Ist die Normalität so, wie wir sie definieren, wirklich so normal? Für Kabarettist und Musiker Martin Zingsheim ist klar: „Nein, denn wir haben alle einen an der Klatsche!“ – und das lebt er auf der Kleinkunstbühne im Kaisheimer Thaddäus mit seinem aktuellen Bühnenprogramm „Normal ist das nicht!“ auch aus.

Eigentlich würde der 39-jährige Kölner sich selbst als sehr normal bezeichnen („Ich bin Sparkassenkunde und fahre VW.“) – aber was ist in dieser verrückten Welt schon „normal“? Eine Tochter, die Ballett tanzt, und der Sohn als Fußballer? „Normalität ist ein Kampfbegriff, damit man in der Spur bleibt“, meint Zingsheim.

