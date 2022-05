Kaisheim

vor 17 Min.

Warum Kaisersaal und "Knastmuseum" weiter geschlossen bleiben

Plus Der Kaisersaal und das "Knastmuseum" in Kaisheim sind Attraktionen. Doch sie sind seit Jahren geschlossen. Deshalb entfällt heuer erneut das Muttertagskonzert.

Von Wolfgang Widemann

Das Muttertagskonzert im prächtigen Kaisersaal des einstigen Zisterzienser-Klosters in Kaisheim hatte in Kaisheim fast schon Tradition. Doch der musikalische Leckerbissen entfällt heuer wieder - wie in den vergangenen Jahren. Überhaupt ist der Trakt, in dem einst der Abt residierte, seit dem 5. Mai 2020 komplett verwaist. Weder im Saal, noch in der Dauerausstellung "Hinter Gittern", in dem anschaulich die Geschichte des Strafvollzugs in Bayern im 19. und 20. Jahrhundert dargestellt wird, tummeln sich Gäste. Der Bereich ist für Besucherinnen und Besucher geschlossen - und wird wohl auch nicht so schnell wieder geöffnet.

