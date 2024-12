Feuer in Mertingen: Kerze setzt Wohnhaus in Brand

Eine brennende Kerze hat den Eingangs- und Außenbereich eines Wohnhauses in Mertingen in Brand gesetzt. Wie die Polizei mitteilt, kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag zu dem Brand in der Sudetenstraße. Laut Angaben des Eigentümers befand sich im Eingangsbereich vor der Haustüre eine brennende Kerze auf einem Holzstuhl. Diese brennende Kerze löste nach ersten Einschätzungen das Feuer aus, welches auf sich auf das Vordach und den Außenbereich ausweitete.

Die verständigten Freiwilligen Feuerwehren aus Mertingen (25 Einsatzkräfte) und Donauwörth (15 Einsatzkräfte) konnten den Brand in kürzester Zeit löschen. Die Anwohner blieben unverletzt. Die Flammen verursachten einen Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. (AZ)