Auffahrunfall mit mehreren Beteiligten auf der B2 bei Donauwörth

Mehrere Fahrzeuge wurden in einen Verkehrsunfall involviert, der am Mittwochmorgen gegen 5.30 Uhr auf der B 2 Höhe Parkstadt passierte. Nach Polizeiangaben fuhr ein Lkw-Gespann vom dortigen Parkplatz auf die vierspurige Bundesstraße in Fahrtrichtung Augsburg ein. Nach aktuellem Ermittlungsstand wechselte aufgrund dessen ein herannahendes auf dem rechten Fahrstreifen befindliches Auto auf die linke Spur.

Auf dem linken Fahrstreifen befanden sich zu diesem Zeitpunkt mehrere hintereinanderfahrende Fahrzeuge. Nur durch eine Vollbremsung konnte ein 53-jähriger VW-Fahrer verhindern, dass er auf das Auto auffuhr, das nun unvermittelt auf seine Spur gewechselt war. Der folgende 58-jährige Fahrer eines Pkw Seat schaffte es allerdings nicht mehr, anzuhalten prallte ins Heck des VW. Auch dem 26-jährigen Fahrer des dritten Fahrzeugs in dieser Reihe, einem Pkw Renault, gelang es nicht mehr, so stark abzubremsen, dass er einen Unfall hätte vermeiden können. Der Renault fuhr auf den Seat auf. Es entstanden an den beteiligten Fahrzeugen Sachschäden in fünfstelliger Höhe. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Im Nachgang konnte der Lkw-Fahrer ermittelt werden. Es handelt sich um einen 67-jährigen Mann. Von dem spurwechselnden Auto und dessen Fahrer sind bislang keine Daten bekannt. In diesem Zusammenhang suchte die Polizeiinspektion Donauwörth nach Zeugen. Hinweise werden unter Tel. 0906/70667-0 entgegengenommen.