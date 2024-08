Auto erfasst Kind, das in Parkstadt auf Skateboard liegt

Ein ebenso außergewöhnlicher wie schlimmer Unfall hat sich am Freitag in der Donauwörther Parkstadt ereignet. Ein Auto erfasste ein Kind, das auf einem Skateboard liegend auf der Straße unterwegs war. Der Bub erlitt nach ersten Erkenntnissen der Polizei offenbar schwerste Verletzungen.

Das Unglück passierte gegen 11.10 Uhr in der Birkenstraße. In dieser legte sich der Fünfjährige auf das Brett mit Rollen. Ein Angehöriger schob das Kind an. Dieses rollte dann auf der Fahrbahn. Ein 36-Jähriger, der mit seinem Pkw nahte, nahm das Kind am Ausgang eines Kurvenbereichs anscheinend nicht wahr. Der Bub geriet unter den Wagen. Lediglich aufgrund eines Knallgeräuschs sowie der Gesten des Angehörigen wurde der Autofahrer auf die Situation aufmerksam und setzte seinen Wagen zurück.

Kind wird nach Unfall in Donauwörth mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Der schwer verletzte Bub wurde nach einer medizinischen Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum Augsburg geflogen. Gegen den Autofahrer leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ein. Ob beziehungsweise in welcher Höhe ein Sachschaden entstand, ist noch unklar. (AZ)