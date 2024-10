10.000 Euro Schaden beim Ausparken am Krankenhaus

Eine 65-jährige Autofahrerin wollte am Mittwoch um 12.20 Uhr rückwärts aus einem Parkplatz der Donau-Ries-Klinik in der Neudegger Allee ausfahren. Dabei kam es nach Angaben der Polizei zum Zusammenprall mit dem dahinter querenden Auto einer 52-Jährigen. Durch die Kollision entstand ein erheblicher Gesamtschaden von geschätzten 10.000 Euro. Beide Frauen gaben den aufnehmenden Beamten der PI Donauwörth gegenüber an, unverletzt geblieben zu sein. (AZ)

Fahrzeug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Donau-Ries Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis