Weltklasse-Geigerin Veronika Eberle spielt in München: Konzert gegen Gewalt - für den Frieden

Zwischen großen Konzerten in den bedeutendsten Hallen, mit den namhaftesten Dirigenten auf den wichtigsten Festivals weltweit kommt die Donauwörther Weltklasse-Geigerin Veronika Eberle nun auch wieder einmal nach München: Im Prinzregententheater spielt sie zusammen mit dem Kammerorchester des Bayerischen Rundfunks am Sonntag, 26. Oktober, um 11 Uhr eine Matinee mit dem Thema „Konzert gegen Gewalt - für Frieden“. Es gibt einen Bustransfer von Donauwörth nach München mit Osterrieder Reisen Donauwörth. Anmeldung direkt beim Busunternehmen, Telefon 0906/706050, oder im Internet www.osterrieder.de. Ansonsten läuft der Kartenverkauf im Internet bei Münchenmusik.de, bei Music & Opera oder bei Veronika Eberle, Konzerte.

Berühmte Dirigenten wie Kent Nagano

In der Saison 24/25 gastierte die Ausnahmekünstlerin aus Donauwörth mit vielen ergreifenden Konzertaufführungen. Heuer im März hatte sie in den USA Debuts mit dem Boston Symphony Orchestra (Dirigentin Nathalie Stutzmann) und in New York mit dem New York Philharmonic Orchestra (Karina Canellakis). Es folgte im Juli 2025 eine zweite Tournee nach Amerika zum Cleveland Orchestra (Petr Popelka) und nach Los Angeles in die Hollywood-Bowle zum LA Philharmonic Orchestra (Daniele Rustioni). In den großen Arenen jubelten ihr jeweils bis zu 20.000 Zuschauer zu.

Konzerte in der Carnegie Hall und der Pariser Philharmonie

Die Konzertreise führte dann über Kanada mit Auftritten mit dem Orchestre symphonique de Montreal (Kent Nagano) nach Hause. Jetzt organisierte die weltweit agierende Company - Music & Opera – mit Sitz in Paris zum Saison Ende 2025 für Veronika Eberle noch drei Konzerte: in New York Carnegie Hall (9. Dezember), in der Philharmonie in Paris (6. Dezember) und eben das Münchner Konzert „Gegen Gewalt – für Frieden“. Immer wieder kommt sie - zur Freude ihrer Fans in der Heimat - auch einmal nach Donauwörth. Dort war sie zuletzt im Dezember 2024 bei den Donauwörther Kulturtagen zu erleben. (AZ)