Video zeigt den Dieb im Elektronikmarkt

In einem Elektronikmarkt in der Donauwörther Bahnhofstraße stahl bereits am 29. Oktober ein unbekannter Mann hochwertige Kopfhörer im Wert von 299 Euro. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Täter dabei zwischen 16.05 und 16.12 Uhr gefilmt. Wie das Video zeigt, handelt es sich um einen jüngeren Erwachsenen mit schlanker Statur und einer Größe von ungefähr 1,80 Meter. Bekleidet war der Mann mit einer Handwerkerhose und einer dunklen Sweatjacke. Er hatte einen Rucksack mit zwei hellen Streifen bei sich. Hinweise zur Identität des Diebes nimmt die Polizeiinspektion Donauwörth unter Telefon 0906/70667-0 entgegen. (AZ)

Elektronikmarkt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Donauwörth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis