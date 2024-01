Landkreis Donau-Ries

Glatte Straßen und Eisregen: Das ist die Bilanz des Blitzeises im Kreis Donau-Ries

Plus Auch in Nordschwaben sorgt der Eisregen am Mittwoch für extreme Straßenverhältnisse mit Glatteis. Hauptstraßen sind weitgehend frei, aber Nebenwege spiegelglatt.

Der Eisregen seit Mittwochmorgen wirkt sich augenscheinlich deutlich auf das öffentliche Leben im Landkreis-Donau-Ries aus. Weil der Boden gefroren ist und zunächst Minusgrade herrschten, wurden Straßen und Gehwege zu spiegelglatten Eisbahnen. Räum- und Streudienste sorgten seit den frühen Morgenstunden dafür, dass zumindest die Hauptverkehrswegen benutzbar sind. Nach und nach zeichnet sich ab, welche Folgen die extreme Witterung hat.

Nördlinger Klinik meldet großen Andrang in der Notaufnahme

In der Notaufnahme des Nördlinger Stiftungskrankenhauses herrscht am Mittwochmittag viel Betrieb. Oberarzt Dr. Ulf Kunze berichtet: "Die Zahl der Patienten ist im Laufe des Vormittags rasant gestiegen." Zwei Chirurgen seien pausenlos im Einsatz und würden "von Zimmer zu Zimmer springen." Normalerweise sei laut Kunze nur ein Chirurg in der Notaufnahme im Einsatz. Er berichtet von Patienten mit kleineren Verletzungen wie zum Beispiel Platzwunden, spricht aber auch von Knochenbrüchen: "Handgelenksbrüche und ausgekugelte Schultern sind am häufigsten." Kunze prognostiziert am Mittwochmittag, dass die Anzahl der Verletzten im Laufe des Tages noch steigen werde. Am späten Mittwochnachmittag gibt Kunze unserer Redaktion ein Update: "Von 60 Patientinnen und Patienten, die heute in der Notaufnahme waren, hatten sich 30 auf dem Glatteis verletzt." Im Laufe des Tages hätten die beiden Chirurgen zu tun gehabt, einige Patienten seien stationär in der Klinik geblieben.

