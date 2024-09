Keine Punkte für Münster/Holzheim und Rain II

Ersatzgeschwächte Münsterer konnten am vergangenen Spieltag in der Kreisliga Ost nicht punkten, ebenso wenig der TSV Rain II.

TSV Burgheim – SG Münster/Holzheim 2:1 (2:0). Im Derby gegen Münster/Holzheim begannen die Burgheimer überlegen. Auf erste ungefährliche Abschlüsse durch Lukas Biber und Marco Rechenauer folgte bereits in der 8. Minute die Führung durch Rechenauer. Danach berappelten sich die Gäste etwas und kamen zu zwei gefährlichen Distanzschüssen und einem Abschluss aus spitzem Winkel. TSV-Keeper Dominik Seitz war aber auf dem Posten. Burgheim blieb jedoch gefährlicher und belohnte sich nach 23 Minuten, als Luca Manhart im Anschluss an eine Ecke gekonnt einnetzte. Zehn Minuten später schickte Rechenauer Jakob Schmid mit einem herrlichen Flugball auf die Reise. Doch der Youngster scheiterte aus kurzer Distanz. Kurze vor der Pause musste Seitz noch einmal für die Heimelf eingreifen. Dabei rettete er stark gegen den allein auf ihn zulaufenden Luca Jurida.

Die zweite Hälfte begann mit einem Paukenschlag in Form eines Lattentreffers der Gäste. Nach gut einer Stunde wurde es dann hektisch: Erst hatte Münster Glück, dass es keinen Platzverweis gab. Kurz darauf hieß es Rote Karte für Burgheims Florin Horoba und Handelfmeter. Daraus resultierte der 1:2-Anschlusstreffer durch Simon Mayr (61.). Mehr als eine Zehn-Minuten-Zeitstrafe brachten die Münsteraner in der Folge aber nicht mehr zustande. Burgheim verteidigte mit Mann und Maus und hatte zum Ende hin auch etwas Glück, als die SG alles nach vorne warf. Letztlich blieb es beim verdienten Heimsieg. Zuschauer: 185. (stad)

TSV Rain zwei kann viel Ballbesitz nicht zum Sieg nutzen

TSV 1896 Rain II – BC Aichach 2:3 (1:1). Am neunten Spieltag empfing die Rainer U23 den BC Aichach. Von Beginn an waren die Rainer die spielbestimmende Mannschaft, doch ohne die nötige Durchschlagskraft. Die Gäste waren nur auf Konter aus, ohne jedoch gefährlich zu werden. Nach 28 Minuten ging die Heimelf in Führung. Julian Kopp war nach einem weiten Einwurf zur Stelle und traf den Ball perfekt ins Eck. Zunächst änderte sich nichts am Spiel, die Gäste konnten eine Großchance nicht verwerten. Kurz vor der Pause gelang dann doch der Ausgleich durch Philipp Hopfensitz (43.).

Gleich nach Wiederbeginn gingen die Gäste in Führung durch einen krummen Weitschuss von Markus Kurzhals (48.). In der Folge war es das gleiche Bild wie in Halbzeit zwei, Rain hatte Ballbesitz, Aichach konterte. In der 69. Minute waren es wieder die Gäste, die durch einen Weitschuss das 3:1 besorgten, erneut traf Kurzhals. Erst mit dem Schlusspfiff konnte Leonardo Lucis vom TSV Rain II auf 2:3 verkürzen (90.+3). Zuschauer: 60. (tsv)