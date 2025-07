Kripo sucht nach den Ursachen der Großbrände

Zwei Großbrände in zwei Dörfern, die nicht weit voneinander entfernt sind - innerhalb von nicht einmal drei Tagen waren die Feuerwehren im östlichen Landkreis Donau-Ries in der vorigen Woche doppelt gefordert. Gleich nachdem die Flammen in Marxheim und Feldheim gelöscht worden waren, begannen die Ermittlungen der Kriminalpolizei. Hier ein Überblick über den aktuellen Stand.

