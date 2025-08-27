Icon Menü
Kritik und Zustimmung: Der Bau der fünf Windräder im Waldgebiet Brand

Holzheim/Münster

Debatte um den Windpark Brand zwischen Münster und Holzheim: Bürgermeister reagieren auf Kritik

Während der Bau des Windparks Brand zwischen Münster und Holzheim vorangeht, während aus der Bevölkerung auch viel Zustimmung zum Projekt da ist, gibt es auch Kritik.
Von Barbara Würmseher
    Im Waldgebiet Brand zwischen Münster und Holzheim entsteht derzeit ein Windpark. Dazu wurden Flächen gerodet.
    Im Waldgebiet Brand zwischen Münster und Holzheim entsteht derzeit ein Windpark. Dazu wurden Flächen gerodet. Foto: Manuel Wenzel

    Zwischen Münster und Holzheim entsteht im Waldgebiet Brand bekanntlich das gemeinsame Windkraft-Projekt beider Kommunen: Zwei Windräder für Holzheim, drei für Münster. Damit setzen beide Gemeinden ein sichtbares Zeichen für die Energiewende – und behalten durch eigene Planungshoheit die Kontrolle, bevor der neue Regionalplan greift. Im Wald sind die Flächen längst gerodet, die Fundamente aller fünf Anlagen gegossen. Das Projekt ist das Ergebnis jahrelanger Diskussionen und strategischer Weichenstellungen.

