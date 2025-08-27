Debatte um den Windpark Brand zwischen Münster und Holzheim: Bürgermeister reagieren auf Kritik

Zwischen Münster und Holzheim entsteht im Waldgebiet Brand bekanntlich das gemeinsame Windkraft-Projekt beider Kommunen: Zwei Windräder für Holzheim, drei für Münster. Damit setzen beide Gemeinden ein sichtbares Zeichen für die Energiewende – und behalten durch eigene Planungshoheit die Kontrolle, bevor der neue Regionalplan greift. Im Wald sind die Flächen längst gerodet, die Fundamente aller fünf Anlagen gegossen. Das Projekt ist das Ergebnis jahrelanger Diskussionen und strategischer Weichenstellungen.

Barbara Würmseher Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89281 Holzheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Windpark Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis