KI-Tag an der Wirtschaftsschule Donauwörth: Tanzende Stühle, brennende Arena – und alles nur Fake

Sie zeigen die Allianz-Arena lichterloh in Flammen, lassen Augenzeugen von tanzenden Stühlen im Klassenzimmer erzählen und schildern eine heftig grassierende Parasiten-Epidemie, die Haustiere bedroht. Um die Seriosität ihrer Nachrichten zu untermauern, zeigen sie dazu verstörende Fotos und zitieren real existierende Fachleute mit Stellungnahmen. Und trotzdem ist nichts davon wahr. Es handelt sich ausnahmslos um Fake News, die an diesem Donnerstag im Klassenzimmer der V9 der Privaten Wirtschaftsschule (PWS) Donauwörth produziert werden.

Wie kinderleicht es heutzutage ist, dank künstlicher Intelligenz (KI) falsche Behauptungen in die Welt zu setzen und Fotos dazu zu manipulieren, demonstrieren die Schülerinnen und Schüler am KI-Tag der PWS. Unter ihnen als Beobachter, Ratgeber, Fachmann und auch mit pädagogischer Intention: Bayerns Digitalminister Fabian Mehring.

Digitalminister Fabian Mehring: „KI ist eine coole Sache.“

Zwischen Chancen und Risiken bewegt sich an diesem Donnerstag der gesamte Unterricht in der PWS - klassenübergreifend und jeweils altersgerecht. In der neunten Jahrgangsstufe sind die Schülerinnen und Schüler schon sehr fit im Umgang mit digitalen Medien, wie sich schnell zeigt. Das ist auch absolut gut so, findet Digitalminister Mehring, der der Schule hier eine große Bedeutung beimisst. „KI ist die industrielle Revolution unserer Zeit“, sagt er. „Sie wird unsere Art zu leben fundamental verändern und den Wohlstand der Welt neu verteilen.“ Die Gefahr dabei: „KI will Demokratie unterhöhlen und die Gesellschaft spalten, indem sie durch Fake News manipuliert.“ Die Chancen liegen in den Möglichkeiten, in der Unterstützung der künstlichen Intelligenz in allen Bereichen des Lebens. Mehring: „KI ist eine coole Sache!“

Was aber hat nun KI an der Schule zu suchen? - „In der Schule lernen die jungen Leute, wenn sie KI einsetzen, genau das, was sie später in der Arbeit brauchen“, sagt der Digitalminister. „Die intellektuelle Leistung ist eine neue. Sie müssen die KI bewerten. Aber wenn sie lernen, damit umzugehen, sind sie reflektiert im Netz unterwegs und können sich zugleich für die Möglichkeiten begeistern.“ Medienkompetenz ist hier ein wichtiges Stichwort. „Sie ist die Kompetenz unseres Jahrhunderts“, findet Mehring. „Junge Leute sollen an den Schulen fit gemacht werden für‘s KI-Zeitalter - fit dafür, auch die Gefahren zu erkennen.“

Wichtig ist der verantwortungsbewusste Umgang mit KI

Es geht um den verantwortungsbewussten Umgang, den zu lernen die Schule eben genau der richtige Ort ist. Auch deshalb, weil die fortschreitende Digitalisierung keinen Lebensbereich ausklammert. „Es ist Aufgabe, die Digitalisierung in diesen Bereich genauso hineinzutragen. Kultusministerin Anna Stolz sieht es genauso“, bestätigt der Digitalminister und verweist auf Modellversuche, diesen Fachbereich zu etablieren. Unter anderem ist die Fritz-Hopf-Technikerschule in Nördlingen eine von vier Fachschulen in Bayern, in denen seit September Schülerinnen und Schüler zum staatlich geprüften Techniker für Künstliche Intelligenz ausgebildet werden.

Mehring ist in dieser Unterrichtsstunde ganz nah bei den Schülerinnen und Schülern der V9. Er setzt sich zu ihnen, beobachtet ihre Gruppenarbeiten zu den unterschiedlichen Fake News-Themen, fragt und zeigt sich ehrlich interessiert an ihrem Umgang mit digitalen Medien. Unter anderem sitzt er auch am Tisch bei Annika und Hanna. Die beiden haben - wie ihre Mitschüler - seit rund einem Jahr vertieften Unterricht zum Thema KI. Das hat ihren Blick für die Inhalte im Internet geschärft, wie sie sagen. „Wir kennen uns jetzt viel besser aus und haben Möglichkeiten zu erkennen, wann etwas Fake ist.“ Worauf sie inzwischen geschult sind: „Man sieht die Auswirkungen von Fake News und erkennt, wie leicht man manipuliert werden kann.“

Als Fabian Mehring sich von der „coolen Truppe“ der PWS Donauwörth und Lehrerin und KI-Beauftragter Melanie Kiss verabschiedet, tut er das mit einer großen Mission als Staatsminister: Er will den Freistaat in Sachen Digitalisierung weiter an der Spitze halten. Denn: „Bayern ist international unter den Top 20, wie der Global Tech Ecosystem Index ermittelt hat. Wir stehen unter den Regionen der Welt beispielsweise noch vor Peking und Seattle. Trotz unserer fetten Wirtschaftskrise, in der wir uns befinden, hat der Digitalbereich in den letzten Jahren 20,7 Prozent Plus gemacht.“