Lettenbauer kritisiert sinkende Vereinspauschale

Um Vereine und Ehrenamtliche zu unterstützen, stellt der Freistaat über die sogenannte Vereinspauschale Geld bereit, das von Sport- und Schützenvereinen abgerufen werden kann. „Auch auf Drängen der Landtagsabgeordneten Eva Lettenbauer und ihrer Fraktion“ seien nun die Mittel in den Vorjahren erhöht, heißt es aus Lettenbauers Büro. Nun teile das zuständige Innenministerium jedoch mit, „dass für 2025 weniger Geld für Sport- und Schützenvereine bereitgestellt wird“. Für Vereine im Landkreis Donau-Ries würden somit im Vergleich zum Vorjahr 19.598,90 Euro weniger ausbezahlt.

Lettenbauer kritisiert dieses Vorgehen scharf: „Alles wird teurer und die Staatsregierung spart bei den Ehrenamtlichen, das kann nicht sein. Viele Vereine auch bei uns im Landkreis stehen unter finanziellem Druck und brauchen die Vereinspauschale dringend, zum Beispiel um Sportplätze zu pflegen, neue Geräte zu kaufen oder für die Aufwandsentschädigung für die Trainerinnen und Trainer.“

Vereine tragende Säule des Breitensports im Landkreis Donau-Ries

Sport- und Schützenvereine seien „die tragende Säule des Breitensports im Donau-Ries“. Besonders Kinder und Jugendliche profitierten von den zahlreichen Vereinen, „die wohnortnah nicht nur Sportangebote machen, sondern auch ein Ort des Miteinanders sind“. Teamgeist, sich durchbeißen und zusammen über sich hinauswachsen – das lerne man „bei uns am besten im Sportverein“. Lettenbauer fügt hinzu: „Ich will deshalb, dass alle Vereine im Landkreis gut finanziert werden und die ehrenamtlichen Vorstände sich um den Sport kümmern können und keine Angst vor roten Zahlen haben müssen.“ Die Staatsregierung müsse deshalb nicht nur bei der Vereinspauschale nachbessern, betont die Abgeordnete aus Reichertswies.

Eine weitere langjährige Forderung der Donau-Rieser Abgeordneten habe das Innenministerium inzwischen umgesetzt: Die Vereinspauschale könne inzwischen relativ einfach online beantragt werden. (AZ)