Picknick im Stadtpark Rain

Mit einem Kulturpicknick im Stadtpark will die Stadt Rain die Sommersaison künftig bereichern. Der Kulturausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, im kommenden Jahr an drei Terminen diese Idee erstmals umzusetzen. Bei freiem Eintritt sollen am Donnerstag, 24. Juli, Freitag, 1. August, und Freitag, 8. August - also nach dem Stadtfest und vor dem Sommerkino - Besucher und Akteure von 18 bis 22 Uhr entspannte Abende im lauschigen Ambiente der Grünanlage genießen können.

Kulturausschuss Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stadtpark Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rain Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis