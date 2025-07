Kunstwettbewerb: Die Heimat auf einem Bauzaun-Banner

„Mit Ideen, Kraft, Ausdauer und Disziplin habt ihr Werte geschaffen.“ Das Lob von Wolfgang Mussgnug, dem Kurator des Jugend-Kunstwettbewerbs „Meine Heimat Donauries“, ging an die jugendlichen Künstlerinnen und Künstler, die sich in zwölf Werken über das Arbeitsmedium Bauzaunbanner kreativ mit ihrem regionalen Umfeld auseinandergesetzt hatten. Der Öffentlichkeit präsentiert und mit Preisen ausgezeichnet wurden die Kunstwerke bei einer Vernissage im Hangar 1 des Flugplatzes Genderkingen. In diesem Rahmen feierte der Veranstalter, das Regionalmanagement Donau-Ries, auch sein 15-jähriges Bestehen.

Neun der zwölf Teams – Teilnahmebedingung war die Arbeit in Gruppen – verwendeten die großformatigen Bauzaunbanner (3,40 mal 1,73 m) als Grundlage für detailreiche, in Motiven, Farben und Materialien stark variierende Gemälde. Mithilfe des strapazierfähigen PVC-Gewebes lassen sich auch dreidimensionale Werke erstellen – bei drei Projekten entstanden so aussagekräftige, phantasievolle Skulpturen.

Jugendliche wählen den Daniel in Nördlingen als Motiv für Kunstwerke

Die Herkunft der Jugendlichen, welche die präsentierten Objekte schufen, verrieten so manche mehrfach wiederkehrende ikonische Darstellungen: Der Daniel etwa, der als „wohl markantestes Gebäude des ganzen Landkreises“ nicht nur auf verschiedenen Gemälden zu sehen war, sondern auch in einer imposanten, 1,90 Meter hohen dreidimensionalen Variante, für die Hanna Bober, Lana Wilke und Ben Wilke vom Theodor-Heuss-Gymnasium Nördlingen und von der Realschule Maria Stern Nördlingen ein Holzgerüst mit dem Bauzaunbanner bespannten und diesen bemalten.

Ein weiteres Beispiel ist der Rieskrater, der als plastisch aufragendes Rund das bunte Leben von Heute im Werk von Eva Christ und Natalie Braun (Albrecht-Ernst-Gymnasium Oettingen) von der in Schwarz-Weiß dargestellten Regionalgeschichte außenherum abgrenzt und es zugleich miteinander verbindet. Der Krater ist auch das zentrale Moment der Arbeit von Hannah Diez und Clara Hertle (ebenfalls AEG Oettingen), die ihn unter dem Titel „RIESiges Glück“ mit Landmarken, Festen und Landschaften ihrer Heimat garnieren.

Kunstwettbewerb: Nur ein Beitrag kommt aus dem südlichen Landkreis Donau-Ries

Das Entstehen des Rieses vor 15 Millionen Jahren thematisierten Alex Ficko, Sofia Ledergos und Lisa-Marie Fischer (THG und Mittelschule Nördlingen) mit einer großformatigen, dramatischen Darstellung des Einschlags. Die Form des Rieses griff das von Lina Wunderlich, Katharina Graf, Andreea Rosca und Maja Bäuml vom THG entworfene „Rieser Korsettkleid“ auf, dessen weitere Ebenen des dazu gehörigen Reifrocks Nördlingens Stadtmauer und die Rieser Natur repräsentieren.

Icon Vergrößern Evelin und Arthur Fischer gewannen beim Kunstwettbewerb. Es gratulierten Landrat Stefan Rößle und Regionalmanagerin Laura Brummer. Foto: Wolfgang Römer Icon Schließen Schließen Evelin und Arthur Fischer gewannen beim Kunstwettbewerb. Es gratulierten Landrat Stefan Rößle und Regionalmanagerin Laura Brummer. Foto: Wolfgang Römer

Die markante Silhouette der Harburg war ebenfalls mehrfach zu sehen, so bei Isabell della Malva und Franziska Förch (Moll-Berzcy-Mittelschule Wallerstein). Die Türme von Heilig-Kreuz-Kirche und Liebfrauenmünster akzentuieren das von Schwarz-Weiß zu Farbe wechselnde, in Graffititechnik ausgeführte Bild „Vielfalt und Frieden“ von Nilay Inan und Adi Udila aus Donauwörth – dem einzigen Beitrag übrigens, den Jugendliche aus der südlichen Landkreishälfte beisteuerten.

Evelin und Arthur Fischer gewinnen Kunstwettbewerb „Meine Heimat Donauries“

Die Preisverleihung, der eine zu gleichen Teilen gewichtete Jury- und Publikumsbewertung zugrunde lag, sah Evelin und Arthur Fischer vom AEG Oettingen als Sieger. Ihre Umsetzung des Schriftzuges Donauries unter dem Titel „DONAURIES – mehr als nur ein Name“ überzeugte mit der Vielfalt und dem symbolischen Gehalt von Darstellungen aus der Region und wurde mit einer Prämie von 500 Euro belohnt. 300 Euro gingen an die Zweitplatzierten Eva Christ und Natalie Braun (ebenfalls AEG), 200 Euro erhielten als Dritte die „Kirchenbauer“ Hanna Bober, Lana und Ben Wilke (THG und Maria Stern). Gestiftet hat die Beträge der Wirtschaftsförderverband.

Landrat Stefan Rößle und Klemens Heininger, Stabstellenleiter für Kreisentwicklung und Nachhaltigkeit beim Landratsamt, nutzten die Veranstaltung für einen Blick zurück zu den Anfängen des Regionalmanagements vor 15 Jahren. Es sei gelungen, viele Partner, die sich der Region verschreiben, anzubinden und vielfältige Projekte im Bereich Bildung, Wirtschaft und Kultur anzuschieben – letztere immer wieder auch unter tätiger Mithilfe des aus Nördlingen stammenden Kunstprofessors Wolfgang Mussgnug, der auch dieses Mal den Entstehungsprozess der Kunstwerke aktiv begleitete und unterstützte.

Die nächsten Ideen sind bereits am Wachsen: Regionalmanagerin Laura Brummer wies etwa auf das Podcast-Projekt „G’schichten aus dem Donauries“ hin, für das die Bevölkerung gerne weitere heimatliche Erzählungen und Begebenheiten beitragen könne. Die Schulband der Mittelschule Nördlingen umrahmte die Veranstaltung musikalisch.