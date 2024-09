Unbekannter stiehlt Motorroller und stellt ihn woanders wieder ab

Ein Unbekannter hat in Tapfheim zwischen Samstag und Dienstag einen Motorroller der Marke Kwang Yang gestohlen und in der Nähe wieder abgestellt. Laut Polizeiangaben stahl die Person den Roller von einem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Schulstraße. Der Diebstahlschaden hätte sich auf 1000 Euro belaufen. Doch am Mittwoch um 18.50 Uhr stellte eine Polizeistreife den Roller auf dem nahegelegenen Schulgelände sicher. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)