Ladendetektivin erwischt Kopfhörer-Dieb in Donauwörth

Eine Ladendetektivin hat am Donnerstag in einem Verbrauchermarkt am Neurieder Weg in Donauwörth einen Dieb erwischt. Das meldet die Polizei.

Die Frau beobachtete um 15.45 Uhr, wie der 40-Jährige das Sicherungsetikett an einem Kopfhörer entfernte und diesen in einem mitgeführten Behältnis verstaute. Danach verließ der Mann das Geschäft mit der Beute in einem Wert von knapp 60 Euro, ohne an der Kasse zu bezahlen.

Die Detektivin stoppte den Verdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei. Eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls sowie eine erkennungsdienstliche Behandlung auf der Dienststelle folgten. (AZ)