Ladendieb wird in Einkaufsmarkt ertappt

Ladendieb auf frischer Tat ertappt: Am Donnerstagmittag um 11.40 Uhr beobachtete eine Angestellte in einem Verbrauchermarkt im Neurieder Weg in Donauwörth einen 45-jähriger Mann dabei, wie dieser mehrere kosmetische Erzeugnisse sowie Genussmittel aus der Produktverpackung nahm und in einem mitgeführten Rucksack verstaute. Als der 45-Jährige den Kassenbereich passierte, ohne die Waren in einem Gesamtwert von knapp 150 Euro zu bezahlen, wurde er angehalten. Eine verständigte Polizeistreife der Donauwörther Inspektion nahm eine Strafanzeige auf. (AZ)

