Ladendieb fliegt auf und verletzt drei Personen in Donauwörth

In einem Verbrauchermarkt am Neurieder Weg in Donauwörth ist am Dienstag ein Ladendieb aufgeflogen. Er versuchte in der Folge mehrmals, mit Gewalt zu entkommen. Drei Personen erlitten dadurch Verletzungen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls und der vorsätzlichen Körperverletzung.

Das Geschehen trug sich um etwa 14.30 Uhr zu. Der 38-Jährige steckte der Polizei zufolge zunächst Zigarettenpackungen in einem Wert von knapp 400 Euro in seine Jacke und verließ den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Eine Ladendetektivin versuchte, den Verdächtigen aufzuhalten. Dieser verletzte die Angestellte an Händen und Schulter und flüchtete samt der Beute.

Erst ein 63-Jähriger kann den Ladendieb in Donauwörth festhalten

Auf dem Parkplatz des Marktes wollte ein 43-Jähriger den Täter festhalten, Dieser wehrte sich erneut mit Gewalt. Der Passant zog sich dadurch eine Verletzung an einer Hand zu. Erst als ein weiterer Zeuge, 63, hinzukam, gelang es, den Täter bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Der 63-Jährige wurde dabei am Arm verletzt.

Die Beamten nahmen den mutmaßlichen Dieb vorläufig fest. Es stellte sich heraus, dass nach dem 38-Jährigen gefahndet wurde. Der Mann kam in den Arrest nach Augsburg. Ob der Täter, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, in Haft kommt, war noch unklar. (AZ)