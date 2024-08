Pärchen wird beim gemeinsamen Ladendiebstahl erwischt

In einem Supermarkt in Donauwörth hat am Samstag gegen 13.30 Uhr der Ladendetektiv ein Pärchen beobachtet, das diverse Lebensmittel in die mitgebrachten Handtaschen verstaute und im Anschluss ohne die Waren zu bezahlen den Supermarkt verließ. Im Supermarkt entwendeten die beiden Waren im Wert von rund 40 Euro, wie die Polizei mitteilt. Wie sich im Anschluss herausstellte, war das Pärchen am Samstag bereits länger auf Diebestour: In den Taschen der beiden wurden auch Kleidungsstücke gefunden, an denen noch die Etiketten sowie teilweise die Kleiderbügel aus ortsansässigen Boutiquen angebracht waren. Diesbezüglich laufen die Ermittlungen. Die beiden 49- und 47-Jährigen erwarten nun mehrere Anzeigen wegen gemeinschaftlichen Ladendiebstahls. (AZ)

Pärchen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Donauwörth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Einkaufstour Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis